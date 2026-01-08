ＣＹＢＥＲＤＹＮＥが３日続伸している。同社はきょう、装着型サイボーグＨＡＬ腰タイプ作業支援用の新モデルを２月２日に発売すると発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 この製品は、従来モデルで導入実績のある救急救命活動をはじめ、空港、工場、建設、物流、農業など、重筋作業を伴う幅広い現場での活用を想定。独自のサイバニクス技術により腰に負担がかかる作業をサポートし、作業者の身体負荷