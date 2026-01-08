午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７７２、値下がり銘柄数は７６３、変わらずは６３銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に医薬品、空運、鉱業、石油・石炭など。値下がりで目立つのは電気機器、情報・通信、ゴム製品など。 出所：MINKABU PRESS