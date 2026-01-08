イトーキが朝安後にプラスに転じた。８日、ソニーグループとホンダが出資するソニー・ホンダモビリティが開発を進めるＥＶ（電気自動車）ブランド「アフィーラ」において、協創パートナーとして参画すると発表。これを材料視した買いが入ったようだ。「アフィーラプロトタイプ２０２６」の車内空間及び体験価値の協創パートナーとして参画する。詳細についてはソ