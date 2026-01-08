ブルックリン・ネッツ vs オーランド・マジック日付：2026年1月8日（木）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 103 - 104 オーランド・マジック NBAのブルックリン・ネッツ対オーランド・マジックがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーターはブルックリン・ネッツがリードし23-21で終了する。