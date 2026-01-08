オクラホマシティ・サンダー vs ユタ・ジャズ日付：2026年1月8日（木）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 129 - 125 ユタ・ジャズ NBAのオクラホマシティ・サンダー対ユタ・ジャズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリードし31-22で終了する。第2