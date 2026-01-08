ツルハホールディングス [東証Ｐ] が1月8日後場(13:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は407億円となった。 併せて、非開示だった通期の業績予想は連結経常利益が636億円となる見通しを示した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は228億円の黒字に浮上する計算になる。 同時に、従来未定としていた今期の年