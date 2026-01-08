2026年1月6日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版は、米MetaによるAIスタートアップ「Manus」買収の背景や今後の展望について報じた。記事は、MetaがManusを25億ドル超で買収し、米中AI協力の新たな道を切り開いたと複数の米国メディアが報じたことを紹介。交渉はわずか10日間という異例の速さで完了し、買収完了をもってManusから中国資本の持分を完全に排除し、中国国内でのサービス・運営も終