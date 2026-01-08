関係者によると、マイク・ルビオ米国務長官は5日に開催された連邦議会の非公開説明会で、米政府が最近グリーンランド問題について発した、軍事力の行使を示唆する発言は、デンマークから同島を「購入」することが目的だったと述べました。同関係者は、「ルビオ長官は議員に対して、米国政府の最近のグリーンランドについての威嚇的発言は、即時侵攻を示唆するものではなく、デンマークからの購入を目指すものだ」と説明しました。