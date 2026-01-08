¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¿·²ÃÆþ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤Î¼«¸Ê¾Ò²ðÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£µåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö¥«¥º¥Þ¤òÃÎ¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Çµ­¤·¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£²¬ËÜ¤¬¡ÖMy name is Kazuma Okamoto¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¶´ÆÆÄ¤¬