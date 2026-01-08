女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が9日、第70話が放送される。トキ（郄石）の隠し事がスッキリしないヘブン（トミー・バストウ）。トキもまた、ヘブンに対して不安を抱えたまま2人は家族顔合わせの日を迎える。司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）の松野家と、タエ（北川景子）と三之丞（板垣李光人