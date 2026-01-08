吉本興業ホールディングス（ＨＤ）は、個人向けの銀行サービス「ファニーバンク」を始めた。住信ＳＢＩネット銀行のシステムを活用し、預金や住宅ローンなどの金融機能を提供する。吉本は動画配信や公演のチケット販売を手がけており、お笑いを起点とした経済圏作りを進める。吉本興業ＨＤ傘下で会員向けサービスを手がけるファニー（東京）が、銀行代理業の許可を取得した。銀行サービスの継続利用で劇場チケットがもらえる特