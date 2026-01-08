東京・八王子市の圏央道で7日、車3台が絡む衝突事故が起きた。トラックが中央分離帯を乗り越え、反対車線を走行していた乗用車2台と次々に衝突。あわせて6人がけがをした。圏央道で車3台がからむ事故東京・八王子市の圏央道でカメラがとらえたのは、側面が大きくへこんだ車だ。ドアはひび割れ、ボンネットもひしゃげている。7日午前8時すぎ、圏央道・高尾山インターチェンジで、車3台がからむ事故があった。トラックがカーブを曲が