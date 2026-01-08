きょう8日にスタートするドラマ『顔のない患者-救うか、裁くか-』(カンテレ：毎週木曜24:15〜・初回のみ24:30〜、フジテレビ：同24:45〜・初回のみ25:00〜／カンテレ第1話放送直後からFOD先行配信)に主演するTHE RAMPAGEの長谷川慎がコメントを寄せた。THE RAMPAGEの長谷川慎このドラマは、主人公の医師・都築亮(長谷川)が「愛する人を救うために、他人を殺せるか」という究極の命題に直面し、極限まで追い込まれていくノンストッ