インスタグラムを更新米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が日本時間8日、自身のインスタグラムを更新。ドジャースタジアムで愛犬デコピンが遊ぶ様子をストーリー機能で公開した。快晴の下、ドジャースタジアムのグラウンド内を歩くデコピン。外野の芝生の上では、投げられたボールを夢中で追いかけていた。さらにロッカールーム内では、トレーニングウェア姿でバットを持った大谷を見ながら後ろを歩くデコピンの姿を捉えた1