日本テレビの佐藤真知子アナウンサーが7日、自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつを行った。 【写真】おいしそう～ビールを手に串焼きをパクッと 「2026年もよろしくお願いいたします」と投稿。「(これはちょっと前のなつやすみ？的な。笑)」とつづり、黒のキャミソール姿でビールを手に串焼きをほおばる写真を掲載した。 フォロワーからは「今日、寒いのにすげーなと