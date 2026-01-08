3連休初日となる10日(土)は低気圧や前線が日本付近を通過します。全国的に気圧が急降下し、気温もグッと下がる見込みです。特に、3連休は気圧変化に伴う影響度が大きくなる見込みで、来週にかけても影響する日が多いでしょう。頭痛やめまいなどに注意が必要です。3連休初日全国的に気圧が急降下体調の変化に注意明日9日(金)は日本付近は冬型の気圧配置がゆるみ、高気圧に覆われるでしょう。穏やかに晴れる所が多く、気圧は緩や