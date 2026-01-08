株式会社デベロップは、2026年1月30日(金)に岐阜県恵那市へ「HOTEL R9 The Yard 恵那別館」を開業します。岐阜県内で7店舗目、恵那市内では2店舗目の出店となるコンテナホテルが誕生します。 HOTEL R9 The Yard 恵那別館 開業日：2026年1月30日(金)予約受付開始：2026年1月23日(金) 15:00場所：岐阜県恵那市長島町中野1-6-4アクセス：【車】中央自動車道「恵那IC」より約5分【電車】JR中央本線「恵那駅」より徒