子育てや家庭のあり方などについての様々な内容をテーマに、多数のゲスト講師を招いてメッセージを発信し続けるテレビ静岡の教育番組「テレビ寺子屋」。２０２６年１月１８日の放送は「がんばらない」などのベストセラーで知られる作家で医師の鎌田實さんが登場する。現在は長野県の諏訪中央病院名誉院長として地域医療に携わる鎌田さん。番組では緩和ケア病棟に入院した８０代男性などの実例をまじえて、人生の閉じ方について