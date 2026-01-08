ニッポンダイナミックシステムズは、2026年1月5日(月)より、デジタルサイネージ向けコンテンツ配信サービス『ez-コンテンツ』にて、新メニュー「天気予報パーツ」の提供を開始しました。多くの導入現場から寄せられていた「画面の余白を有効活用したい」という要望に応え、ポスター表示を邪魔することなく情報を補完する新たなコンテンツが登場します。 ニッポンダイナミックシステムズ「ez-コンテンツ」天気予報パーツ