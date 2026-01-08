楽天は８日、新人合同自主トレを１０日〜２２日まで海外で行うことを発表した。例年、新人合同自主トレは宮城県内で行っており、海外での実施は初の試みになる。この日は「楽天モバイル最強パーク宮城」の室内練習場で新人合同自主トレがスタート。体調不良のため欠席したドラフト１位・藤原聡大投手＝花園大＝を除いた１１選手がキャッチボールなどで調整した。