株式会社クエストと、株式会社チェンジホールディングスの子会社であるサイリーグホールディングス株式会社は、製造業・半導体分野を中心としたサプライチェーン全体のサイバーセキュリティ強化を目的とする協業を開始しました。個別企業の対策にとどまらず、日本の産業基盤である製造業全体の「サイバーレジリエンス」向上を目指す取り組みです。 クエスト／サイリーグHD「協業開始」 協業開始：2026年1月発表対