楽天が8日、新人合同自主トレを海外で行うと発表した。この日、本拠の楽天モバイルパークで初日を迎えたが、今月10〜22日は海外で行い、帰国後の約1週間は春季キャンプに向けて、再び本拠でトレーニングを積むことになった。国名などの詳細は非公表。楽天が新人合同自主トレを海外で行うのは初の試みとなる。ドラフト2位の伊藤樹は「テレビや新聞で先輩方の新人合同自主トレの映像や記事は見たことがあります。今回、海外で