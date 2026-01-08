アメリカ、ロサンゼルスで31人が犠牲になった山火事から7日で1年です。復興に向けては、トランプ政権の政策による影響を心配する声もあります。去年1月、ロサンゼルスで発生した山火事は強風によって住宅地に燃え広がり、住宅などおよそ1万6000戸が全焼、31人が犠牲になりました。このうち、高級住宅街のパシフィック・パリセーズで起きた火災では、29歳の男が放火などの罪で逮捕・起訴されています。記者「瓦礫は撤去されています