東シナ海のガス田開発をめぐり、中国が新たに移動式の掘削船を活動させていることについて、木原官房長官は「極めて遺憾」だと指摘しました。東シナ海のガス田開発をめぐっては、一方的な開発を進める中国が日中中間線の中国側の海域で、今月2日に移動式の掘削船を固定したことが確認されています。木原稔 官房長官「日本側からの度重なる抗議にもかかわらず、中国側が同海域において一方的な開発行為や、その既成事実化の試