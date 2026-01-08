中部電力の浜岡原子力発電所の再稼働をめぐる審査でデータを不正に操作した問題について、勝野哲会長が先ほど、中部経済界の年頭会見で陳謝しました。中部電力勝野哲 会長「中部電力の原子力事業がステークホルダーの信用を失墜させてしまった。一歩ずつ信頼を回復していくことにつきる」この問題は、静岡県にある浜岡原発の3号機と4号機の再稼働をめぐる審査で、耐震設計の「基準地震動」について中部電力がデータを不正に