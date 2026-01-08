アメリカのトランプ大統領はコロンビアのペトロ大統領と電話会談し、ホワイトハウスでの会談を調整していると明らかにしました。トランプ大統領は7日、自身のSNSでコロンビアのペトロ大統領と電話会談した事を明らかにしました。トランプ氏は「ペトロ大統領が、麻薬やその他の食い違いについて説明するため電話をしてきた」とした上で、「彼の呼びかけとその口調に感謝し、近い将来会えるのを楽しみにしている」と友好ムードを演出