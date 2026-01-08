整理収納アドバイザーのむらさきすいこです。「片づけ＝捨てること」と思われがちですが、実際は「捨てなくても片づく仕組みづくり」で暮らしを変えることもできます。今回は、筆者の多数の訪問片付けサポートの経験から「捨てない片付け」を叶えるための3つの方法をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?使用頻度でわけて収納する調理ツールやカトラリーなどは、気づけば増えて使いにくくなっている代表例ではないでしょうか。