開封済みのお菓子や乾物などの袋の口を閉じられる『袋止めクリップ』。100均によくあるものだとサイズが小さすぎて、しっかり閉じられないのが悩みでした…。そんな中、なんとダイソーに、今までありそうでなかった特大サイズの商品が登場！大きな袋も難なくしっかり閉じることができて優秀です◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：袋止めクリップ価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550480851730ありそ