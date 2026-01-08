ダイソーで見つけたコンパクトサイズのじゃばら式ファイル。13個のポケットが付いていて、書類やハガキなどの仕分けに便利です！お札がスッと入る絶妙なサイズで、お金の管理にも便利。チケットを入れるのにもちょうどいいサイズなので、推し活にもおすすめです◎さまざまな使い方ができる、名品レベルのファイルですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：セクションファイル（13ポケット、B、白）価格：￥220（税込）販売