今回ご紹介するのはセリアのアイディア商品。冬には欠かせないのに失くしがちなリップを、キーホルダー化するというアイテムです。キャップにかぶせるだけで簡単。サッと取り出せる位置に付けられるうえに、定位置がでいるので紛失防止にもなります。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キャップキーホルダー2P価格：￥110（税込）対応サイズ（約）：直径14mm以上対応