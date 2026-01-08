代々木アニメーション学院は、動画制作とSNSマーケティングを学ぶ新学科「SNS・動画プロデュース科」を2026年4月に開講すると発表した。 今回の新学科設立は、スマートフォン普及率が9割を超え、TikTokやInstagramのリール、YouTubeショートといった「縦型動画」が情報収集やエンターテインメントの主流となっている現状を受けたもの。 特にアニメ・エンターテイ