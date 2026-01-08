1月8日午前、JR七尾線の普通列車でクリアファイルが座席下の暖房に挟まって煙が出たため、一部の列車に最大で約1時間の遅れが出ました。8日午前9時前、JR七尾線の宝達駅近くで金沢発・七尾行きの普通列車の車内から煙が出ました。JR西日本によりますと、クリアファイルが座席の下にある暖房に挟まったことで煙が出て、一時、車内に煙が充満したということです。列車は2両編成で当時約20人が乗っていましたが、けがや体調不良を訴え