歌手で俳優の星野源（44）が7日放送のNHK「星野源と松重豊のおともだち」(後11・00）に出演。人気俳優との共通点の多さに驚いた。「星野源と松重豊のおともだち」は、音楽が大好きという共通項で結ばれ、お互いを深く信頼し合うようになった星野と俳優の松重豊が、旅をしながら音楽を聴き、語り合う新番組。鎌倉の定食屋で食事を楽しんでいると、松重は「ちなみに小学校のあだ名が“げん”だったんですよ」と告白した。まさ