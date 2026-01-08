巨人の新人１１選手が８日、ジャイアンツ球場で初練習を行った。７日の入寮から一夜明け、午前１０時ごろから室内練習場でウォーミングアップを開始。キャッチボールや内野ノック、ティー打撃などで汗を流した。ドラフト１位の竹丸和幸投手＝鷺宮製作所＝は「初めてだったので、ちょっと緊張もあったんですけど、楽しくできたかなと思います」と振り返った。昨夜は入寮に際し新調した大手寝具メーカー「昭和西川」製のオー