俳優の平岡祐太（41）が8日までに自身のインスタグラムを更新。フットサル大会でのサッカー日本代表・森保一監督(57)との笑顔2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「フットサル大会にて、森保監督と」と投稿。「6月のワールドカップに向けて。日本代表の躍進を、心より応援しています」とエールを送った。ネットでは「貴重な2ショット」「パワーもらえる」「年初めに元気もらいました！」「2ショットすごい」など