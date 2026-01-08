BLACKPINKメンバーJENNIE（ジェニー）が、米国の大型音楽フェスティバル「The Governors Ball Music Festival（ザ・ガバナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル）」のヘッドライナーとして出演する。主催側が7日、公式SNSで、出演者リストを追加公開した。JENNIEは、そのリストにメイン・アーティストとして名前が挙がった。6月5〜7日、米ニューヨーク・フラッシング・メドウズ・コロナパークで開かれる同イベントの7日公演