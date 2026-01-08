中国政府による軍民両用品の日本への輸出禁止について、中国メディアは「レアアースを含む多くの品目が殺傷兵器に転用されるリスクがある」と報じました。中国共産党系の「環球時報」は8日、軍民両用品の日本への輸出禁止について「近年、日本は急速に軍備拡大を進め、公然と『核武装』を主張していて、レアアースを含む多くの重要品目が殺傷兵器に転用されるリスクが急激に高まっている」と指摘しました。その上で「軍国主義復活