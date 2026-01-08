牛丼チェーン「吉野家」は、2026年1月8日（木）17時から2月27日（金）23時までの期間、全国の店舗で【夜食べたら翌日が200円オフ】となる「あすトククーポンキャンペーン」を実施する。17時から23時までの間に、店内またはテイクアウトで税込300円以上の会計の利用者へ、翌日の食事が税込200円オフとなる「レシートクーポン」を発行するという。吉野家で夕食を食べると翌日の食事が200円オフに■キャンペーン期間2026年1月8日(木)1