メ～テレ（名古屋テレビ） 中部地方の経済団体の代表が年頭の会見を開き、日中関係の悪化が経済に与える影響を懸念する考えを示しました。 名古屋市内のホテルで行われた会見には、名古屋商工会議所の嶋尾正会頭ら、4つの経済団体の代表が出席しました。 日中関係の悪化に関する発言が相次ぎました。 「かなり長期化する可能性が強いと思っているので、日々の動向を注視しながら日中関係を継続する努力をしっかりし