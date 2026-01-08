1月4日から放送スタートしたNHKの大河ドラマ「豊臣兄弟！」。大河ドラマで人気の戦国時代を舞台に、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長（若い頃の名は小一郎）を主人公にした物語ということで、どのような幕開けになるのか、興味深く第1回を見守った。小一郎役の主演・仲野太賀を始め、俳優陣の好演もあり、戦国時代の過酷な生活、小一郎と兄・藤吉郎（後の豊臣秀吉／池松壮亮）の再会、織田信長（小栗旬）との対面といった場面が軽快なテン