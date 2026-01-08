７日、雪像を制作するコンテスト参加者。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン1月8日】中国黒竜江省ハルビン市で7日、第28回ハルビン国際雪像彫刻コンテストが2日目を迎えた。13カ国から集まった25チームのアーティスト100人以上が、雪像作品の完成を目指し、厳しい寒さの中で芸術創作に取り組んでいた。７日、雪像を制作するコンテスト参加者。（ハルビン＝新華社記者／張濤）７日、雪像を制作するコンテスト参加者