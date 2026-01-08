張り紙で買い替え補助金をＰＲする山西省太原市の家電店。（太原＝新華社記者／王皓）【新華社北京1月8日】中国国務院新聞（報道）弁公室は6日、2024年から25年の2年間で行われた「下取り・買い替え補助金政策」により、全国で買い替えられた自動車は1830万台に上り、うち6割近くが新エネルギー車（NEV）だったと明らかにした。家電は1億9200万台を買い替え、9割以上をエネルギー効率または水利用効率が最も高い「1級」に認定さ