江蘇省興化市にある宅配便会社「韻達快逓（ＹＵＮＤＡエクスプレス）」のグリッド倉庫で、小包を仕分ける職員。（２０２５年１１月１３日、ドローンから、興化＝新華社配信／周社根）【新華社北京1月8日】中国国家郵政局の趙沖久（ちょう・ちゅうきゅう）局長は7日に開かれた2026年全国郵便業務会議で、「第14次5カ年計画（2021〜25年）」期間中、中国の宅配便取扱量が約2千億件に達し、世界の伸びに対する寄与率は60％を超えた