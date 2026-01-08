米ニューヨーク市議会のジュリー・メニン議長（同市議会提供）【ニューヨーク共同】米ニューヨーク市議会は7日、議長にユダヤ人のジュリー・メニン議員（58）を選んだ。市議会によると、ユダヤ人が議長に就くのは初めて。ニューヨークではイスラム教徒として初めてマムダニ市長が就任したばかり。メニン氏は就任演説で「初のイスラム教徒の市長、初のユダヤ人の議長が同時に就任するのは、まさに歴史的な瞬間だ」と述べた。メ