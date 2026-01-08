“年賀状離れ”が広がる中、「くまモン」の年賀状事情を調べました。お正月の風物詩、年賀状の出発式です。2026年の元日に配達された年賀状は約3億6000万通。2025年と比べて1億3000万通ほど減少するなど“年賀状離れ”が進んでいます。こうした中、熊本県のPRキャラクター「くまモン」に届いた年賀状が先日公開されました。年の干支の「馬」や「ミャクミャク」とコラボした1枚も。全国47都道府県以外にもタイ・台湾・オーストラリ