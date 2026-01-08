本日2026年1月8日（木）夜11時59分から、勝地涼、瀧本美織がW主演を務める新木曜ドラマ『身代金は誘拐です』が、読売テレビ・日本テレビ系にてスタートする。【写真】娘を誘拐された二人は、誘拐犯の指示に従い…誘拐犯から要求されたのは、「身代金」ではなく 「別の子ども」の誘拐――。8歳の娘を誘拐された夫婦にかかってきた一本の電話。「その子を誘拐しなければ、あなた達の娘を殺します」前代未聞の脅迫に戸惑う夫婦。「良