東京商工リサーチ新潟支店によりますと、新潟市南区の藤原電気が12月23日、新潟地裁から破産開始決定を受けました。負債総額は1億2770万円とみられます。1957年12月に設立された電球製造会社で、ナツメ球の製造ではピーク時に年間120万個を製造していたということです。1995年12月期は5億358万円の売上高を計上していたものの需要の減退などで売り上げは減少傾向を余儀なくされ、2018年12月期は9499万円に落ち込んでい