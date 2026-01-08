8日午後0時38分、新潟地方気象台は上・中越に大雪警報を発表しました。上・中越では、9日明け方まで大雪に警戒してください。◆雪の予想９日正午までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越平地５センチ下越山沿い３０センチ中越平地１０センチ中越山沿い７０センチ上越平地１０センチ上越山沿い７０センチ佐渡５センチ上・中越の山沿いでは、９日明け方にかけて、大雪による交