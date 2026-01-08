ソン・ウェイロン（宋威龍）とチャオ・ジンマイ（趙今麦）が主演の中国ドラマ「驕陽似我」が、動画サービスのネットフリックス（Netflix）ベトナム版で配信が停止された。「驕陽似我」は12月22日にテンセントビデオ（騰訊視頻）とネットフリックスで配信をスタートし、中国現代ドラマでは2026年最初の人気作となっている。しかし、劇中の映像が政治問題に触れたことで、ベトナム政府が名指しで配信の停止を求める事態となった。台