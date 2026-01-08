工業情報化部など中国政府8部門が、「『人工知能（AI）＋製造業』特別行動の実施に関する意見」を発表しました。中国は2027年末までに、AI分野の鍵となる基幹技術において、安全で信頼できる供給を実現し、産業規模と運用面での活性化能力の水準が安定して世界の最前列にあるようにします。具体的には、3つから5種の汎用大型AIモデルを製造業に導入して運用し、さらに特色があり業界全体をカバーする産業別大規模言語モデル（LLM）